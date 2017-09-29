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Uçuşlar durmadan bölgeyi terk edin!

Olaylı referandumun ardından Irak’ın Erbil ve Süleymaniye Havalimanları’ndaki tüm uluslararası uçuşların askıya alınacağını açıklaması paniğe yol açtı. Türk Dışişleri vatandaşları uçuşlar durmadan bölgeden ayrılmaları konusunda uyardı

Uçuşlar durmadan bölgeyi terk edin!

Olaylı referandumun ardından Irak’ın Erbil ve Süleymaniye Havalimanları’ndaki tüm uluslararası uçuşların askıya alınacağını açıklaması paniğe yol açtı. Türk Dışişleri vatandaşları uçuşlar durmadan bölgeden ayrılmaları konusunda uyardı

29 Eylül 2017 Cuma 10:36
Uçuşlar durmadan bölgeyi terk edin!
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IRAK merkezi hükümeti, gayrimeşru referandum sonrasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) havalimanlarını üç gün içinde Bağdat’a teslim etmesini istedi, aksi takdirde bölgeye yönelik tüm seferleri durduracaklarını söyledi. IKBY’den bu talebe ret yanıtı gelince, Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bugün saat 18.00’den itibaren uluslararası tüm uçuşların askıya alınacağını açıkladı.

Tüm dünya durdurdu

Bunun üzerine dünya genelindeki tüm havayolları Erbil ve Süleymaniye’ye uçuşlarını durdurdu. Türk Dışişleri Bakanlığı da Erbil ve Süleymaniye havalimanlarında tüm uluslararası seferlerin askıya alınacak olması nedeniyle bugün saat 18.00’e kadar uçuşların kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışma başlatıldığını duyurdu. Ardından da bölgedeki vatandaşlarımızı uyardı: “Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarında bu gelişmeyi dikkate almalarında ve IKBY’de kalmaları zorunluluk arz etmediği takdirde uçuşlar askıya alınmadan bölgeden ayrılmalarında fayda görülmektedir.” Tüm bu duyurulardan sonra Erbil Uluslararası Havalimanı’nda yoğunluk yaşandı.

Günde 5 bin yolcu

Yurt dışından IKBY’ye gelen ziyaretçiler, Irak Sivil Havacılık Kurumu’nun cuma günü yerel saatle 18.00’den itibaren Erbil ve Süleymaniye Havalimanları’ndaki tüm uluslararası uçuşların askıya alınması talimatı nedeniyle yasağa takılmadan bölgeyi terk etmeye çalıştı. Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava yolu şirketlerinin serbest hareket etmesinin söz konusu olmadığını, dolayısıyla Bağdat’ın talimatına uyacaklarını ifade etti. Erbil’den günde yaklaşık

5 bin kişinin 60 seferle yurt dışına seyahat ettiğini belirten Faik, endişe içindeki vatandaşların yasağın başlayacağı saatten önce Irak’ı terk etmek istediğini dile getirdi.

350 bin dolar zarar

Faik, havalimanının Erbil yönetimi için ciddi bir gelir kaynağı olduğuna da dikkati çekerek, “Kargo bölümü dahil olmak üzere tüm uçuşların iptal edilmesi halinde günlük zararımız 350 bin doları bulur” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
IKBYReferandumIrakErbilSüleymaniye Havalimanları
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