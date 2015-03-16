Uçurtma çocuğu alıp götürdü!

Vietnam'da uçurtma festivalinde eşi benzeri görülmemiş bir kaza meydana geldi. 4 yaşındaki bir çocuk uçurtmanın ipine takılınca uçurtma çocuğu önce havalandırdı. Bir süre uçurtmayla adeta uçan küçük çocuk daha sonra uçurtmanın ipinin çözülmesiyle 20 metre yüksekten yere çakılarak korkunç bir şekilde can verdi.