Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 7 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 6 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 6 Ocak 2018 Cumartesi
6 Ocak Günlük Burç Yorumu
Diş eti çekilmesi nasıl önlenir?
Diş eti çekilmesi nasıl önlenir?

Uçakta uyuyan kadına 'cinsel saldırı' ile suçlanıp gözaltına alındı

ABD'de iç hatlar seferini yapan bir uçakta pencere kenarında oturan bir kadın uyandığında, gömleğinin ve pantolonunun düğmelerinin çözülmüş halde buldu

Uçakta uyuyan kadına 'cinsel saldırı' ile suçlanıp gözaltına alındı

ABD'de iç hatlar seferini yapan bir uçakta pencere kenarında oturan bir kadın uyandığında, gömleğinin ve pantolonunun düğmelerinin çözülmüş halde buldu

06 Ocak 2018 Cumartesi 21:01
Uçakta uyuyan kadına 'cinsel saldırı' ile suçlanıp gözaltına alındı
banner404

ABD'de Las Vegas-Detroit seferini yapan bir uçakta orta koltukta oturan Hindistan vatandaşı Prabhu Ramamoorthy, pencere kenarında oturan bir kadına uyurken "cinsel saldırıda bulunmakla" suçlanarak gözaltına alındı. Ramamoorthy'nin eşi de koridor tarafında oturuyordu.

Prabhu Ramamoorthy'yi suçlayan kadın uyandığında, gömleğinin ve pantolonunun düğmelerinin çözülmüş halde olduğunu ve zanlının elinin pantalonunun içinde olduğunu söyledi.

Suçlamaları reddeden Ramamoorthy ise "Uyku hapı aldığım için ben de uyuyordum" dedi.

Ramamoorty'nin geçici bir vizeyle ABD'de yaşadığı açıklandı.

Amerikan Washington Post gazetesi ise Ramamoorthy'nin kaçış riski olduğu gerekçesiyle kefaletle serbest kalmasına izin verilmediğini ve tutuklandığını yazdı.

'Eşimin dizlerinde uyuyordu'

Öte yandan, Ramamoorthy'nin eşi ise suçlamada bulunan kadının eşinin dizlerinde uyuduğunu, hatta uçuş görevlilerinden başka bir yere oturtulmasını istediklerini söyledi.

Mürettebata göre ise sadece suçlamada bulunan kadın koltuğunun değiştirilmesini istedi ve uçağın Detroit'e inmesinin ardından polise şikayette bulundu.

Görevliler, kadının kendilerine doğru geldiğinde gömleğindeki ve pantolonundaki düğmelerin çözülmüş olduğunu ve bunun ardından uçağın arkasındaki başka bir koltuğa oturtulduğunu anlattı.

Kaynak: BBC Türkçe

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
UçakCinsel Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendinden 33 yaş büyük adam ile evlenen kızı ailesi evlatlıktan reddetti
Kendinden 33 yaş büyük adam ile evlenen kızı ailesi evlatlıktan reddetti
Medeniyetin beşiğinde skandal! Yatak bulamayan hastalar yerlerde yattı
Medeniyetin beşiğinde skandal! Yatak bulamayan hastalar yerlerde yattı
Akılalmaz görüntü! Havalimanında uçaklar çarpıştı, çığlıklar yükseldi
Akılalmaz görüntü! Havalimanında uçaklar çarpıştı, çığlıklar yükseldi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim