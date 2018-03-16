Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

Uçakta tanışan çift tuvalette ilişkiye girerken hostese yakalandı

İngiltere'den Meksika'ya giden uçakta tanışan ve tuvalete giderek cinsel ilişkiye girdikleri anlaşılan çift, hostesler tarafından yakalandı. Yolcuların tepkisiyle karşılaşan ikili iniş sonrası gözaltına alındı

Uçakta tanışan çift tuvalette ilişkiye girerken hostese yakalandı

İngiltere'den Meksika'ya giden uçakta tanışan ve tuvalete giderek cinsel ilişkiye girdikleri anlaşılan çift, hostesler tarafından yakalandı. Yolcuların tepkisiyle karşılaşan ikili iniş sonrası gözaltına alındı

16 Mart 2018 Cuma 11:46
Uçakta tanışan çift tuvalette ilişkiye girerken hostese yakalandı
banner404

VİRGİN Atlantic Hayavolları'na ait bir uçağın tuvaletinde ilişkiye giren çift, uçağı ayağa kaldırdı. Uçakta tanıştıkları öğrenilen ikili, hostesin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

TUVALETTE YARI ÇIPLAK BASILDILAR
 Londra'dan Meksika'nın Cancun şehrine uçan uçağın tuvaletinde ilişkiye girdiklerinden şüphelendiği çifti takip eden hostes, tuvalet kapısını açtığında adam ve kadını yarı çıplak halde yakaladı. "Tatilinizi böyle bir şey için tehlikeye atmak ister misiniz" diye soran hostes, ikilinin yerlerine geçmesini istedi.

YOLCULAR DA ŞÜPHELENDİ
Çiftin 11 saat süren olan uçuşta ufak bir öpücük ile başlayan yakınlaşma ileri gidince ikili tuvaletin yolunu tuttu ama hem mürettebat hem de yolcular normal olmayan bir durum olduğunu fark etti. Genç kadının uçak kalktıktan kısa bir süre sonra sarhoş olduğu öğrenildi.

Tuvaletta basılan iki kişinin de yirmili yaşların sonunda oldukları anlaşılırken, kadının hemen arkadasından adamın da kalkıp tuvalete doğru gitmesinin herkesi şüphelendirdiği açıklandı.

YOLCULAR TEPKİSİNİ ALKIŞLAYARAK GÖSTERDİ
İkilinin oldukça gürültü çıkardığı da ifade edilirken, çekilen görüntülerde hostesin "Birlikte seyahat bile etmiyorsunuz neden içeride berabersiniz?" diye sorduğu görüldü. Çift tuvaletten çıkarıldıktan sonra yolcular mürettebatı alkışladı ve iki yolcu da ayrı koltuklara oturtuldu.

GÖZALTINA ALINDILAR
Uçak Meksika'ya indiğinde çift, pilotun çağrısı ile uçağa gelen polisler tarafından sorgulanmak üzere götürüldü. Virgin Atlantic firması yaptığı açıklamada "Müşterilerimizin ve ekibimizin güvenliği ve refahı bizim için en önemli önceliğimizdir ve bu durumdan taviz veren herhangi bir davranışa tahammül edemeyiz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Uvalette Ilişkiye GirerUÇAKTACİNSEL İLİKŞİVİRGİN Atlantic HayavollarıLondraMeksikaMolaDailymotionCinsellikKomik - İlginçDünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'den Türk vatandaşlarına kritik vize kararı
İngiltere'den Türk vatandaşlarına kritik vize kararı
Arıza yapan telesiyej yolcuları fırlattı!
Arıza yapan telesiyej yolcuları fırlattı!
BM'den Afrin açıklaması! 48 bin kişi...
BM'den Afrin açıklaması! 48 bin kişi...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim