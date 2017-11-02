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Uçakta skandal! İki yolcu ilişkiye girerken yakalandı

ABD'de iki yolcu uçakta cinsel ilişkiye girerken yakalandı. 48 yaşındaki kadınla 28 yaşındaki adamın uçakta tanıştıkları ortaya çıktı

Uçakta skandal! İki yolcu ilişkiye girerken yakalandı

ABD'de iki yolcu uçakta cinsel ilişkiye girerken yakalandı. 48 yaşındaki kadınla 28 yaşındaki adamın uçakta tanıştıkları ortaya çıktı

02 Kasım 2017 Perşembe 10:40
Uçakta skandal! İki yolcu ilişkiye girerken yakalandı
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AMERİKAN Havayolu şirketi Delta Air Lines'ın Los Angeles-Detroit seferinde iki yolcu oturdukları koltukta cinsel aktivitelerde bulunurken yakalandı.

Gece gerçekleşen uçuş sırasında tanışan ikili oldukları yerde cinsel ilişki yaşadı.

Kadının 48 adamın ise 28 yaşında olduğu açıklandı.

Skandal olay FBI'ın soruşturmasına devredildi. İki yolcunun da ağır ceza alması gündemde. 

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ABDLos Angeles-Detroit SeferiIlişkiUçak
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