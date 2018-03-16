Uçakta seks yaparken hostese yakalandılar!

VİRGİN Atlantic havayollarına ait bir uçakta tanışan çift, hostesler tarafından tuvalette seks yaparken yakalandı.

Tuvaletin kapısını açan kabin ekibi, pantolonunu indirmiş bir erkek ve klozetin üzerinde oturan bir kadınla karşılaştı.

Uçaktaki hosteslerden birinin, yerine geçen erkeğe "Cinsel ilişki için tatilini tehlikeye atar mısın?" diye sorduğu duyuldu.

Boeing 747 model uçak, İngiltere Londra'dan Meksika Cancun'a tatile gidenleri taşıyordu. Uçak Cancun'a indiğinde Meksika polisi çifti sorguladı.

İngiliz medyasında manşetten verilen haberde, diğer yolcuların yaşananlar karşısında buz kestiği belirtiliyor.