Uçakta dehşet anları: Yolcuların burnu ve kulakları kanadı

Hindistan'da havalanan bir uçakta basıncın düşmesi nedeniyle 30 yolcunun burnu ve kulakları kanadı.

Uçakta dehşet anları: Yolcuların burnu ve kulakları kanadı
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HİNDİSTAN'DA Mumbai'den kalkan Jet Airways B737 uçağında kabin ekibinin uçağın basıncını ayarlayan düğmeye basmayı unutması nedeniyle panik yaşandı. Kabin basıncının düşmesinin ardından, uçakta bulunan yaklaşık 30 yolcunun burnunun ve kulaklarının kanadığı belirtildi. Olayın ardından 166 yolcunun ve 5 mürettebatın bulunduğu uçak Mumai'ye acil iniş yaptı. Yolcular tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, bazı yolcuların burnunun ve kulaklarının kanadığı ve oksijen maskesi taktığı öğrenildi.

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