Uçak tuvaletine birlikte giren kadın ve erkek yolcular nasıl yakalandı?

İNGİLTERE'DEN ABD'ye giden bir uçakta kaydedilen görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Londra'dan Miami'ye giden Virgin Atlantik Havayolları'na ait uçakta bir kadın ve erkek aynı anda tuvalet kabinine girdi. Durumu farkeden bir yolcu ikilinin çıkışını kaydetmek için gizli bir şekilde kamerasını açtı.
İkilinin art arda tuvaletten çıkarkenki surat ifadeleri videoya yansıdı. Önce genç kadın tuvaletten çıktı, ardından ise erkek. Kadının yüzündeki endişe ve adamın yüzündeki gülümseme sosyal medyada çok konuşuldu. Video yüklendiği andan itibaren 6 milyondan fazla kez izlendi.
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