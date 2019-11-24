Uçak faciası: 17 kişi ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde meydana gelen uçak kazası sonucu 17 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA 24.11.2019, 12:58 24.11.2019, 12:59
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde uçak düştü. Kazada 17 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu açıklandı.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Uçak, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Goma bölgesinde düştü. Yerel medya, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, uçağın düşme nedeninin ise henüz bilinmediğini duyurdu. Uçağın düştükten sonra alev aldığı ve uçaktakilerin kurtarılamadığı belirtildi. Diğer yararlılar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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