Uçak düştü:1 ölü, 1 kayıp

ÇİN'DE bir akrobasi uçağının düştüğü, kazada pilotun tercümanı Çinlinin öldüğü, ABD'li pilotun ise kayıp olduğu bildirildi.



Resmi Xinhua ajansına göre Lancair uçağı, deneme uçuşu sırasında Faku ilçesindeki bir göle düştü. ABD'li pilot David Riggs'i arama çalışmalarının sürdüğü, uçağın yerel bir havaalanında montajının yapıldığı belirtildi. Uçağın, ABD'den gelen MACH 1 akrobasi ekibine ait olduğu da kaydedildi.



Adı açıklanmayan Çinli tercümanın sudan canlı çıkarıldığı ancak hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazayla ilgili araştırma sürüyor.







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