Uçak düştü: 7 ölü, 3 yaralı

KOLOMBİYA'NIN Cauca bölgesindeki Popayan kentinde, Piper PA-31 tipi uçak düştü. Yerleşim yerlerine düşen uçakta 9 kişinin bulunduğu, bunlardan 7’sinin hayatını kaybettiği ve 2’sinin ağır yaralı olduğu açıklandı. Üçüncü yaralının ise uçağın düştüğü bölgedeki bir çocuk olduğu bildirildi.



Uçağın düşüş nedeni henüz belirlenemezken; Kolombiya Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Özel Sivil Havacılık İdari Birimi, kazaya dair soruşturma başlattı.