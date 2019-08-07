Uçağın kapısını açıp aşağı atlamıştı, genç kızın cesedi bulundu!

ARAŞTIRMA gezisi için Madagaskar'da bulunan Alana Cutland isimli genç kadın, pervaneli bir uçaktan atlayarak hayatını kaybetmişti. 25 Temmuz'dan bu yana aranan 19 yaşındaki Cambridge Üniversitesi öğrencisi genç kadının cesedine ulaşıldı.Yerel polis müdürü Sinola Nomenjahary, Cutland'ın cesedinin kırsal bir bölgede bulunduğunu doğruladı.Yetkililer, soruşturma sonucunda Cutland'ın araştırma projesi ile ilgili hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.Ceesna tipi uçaktaki diğer iki tanığın ifadelerine göre ise, Cutland uçak havadayken kapıyı açarak kendisini boşluğa bıraktı. Uçak içindeki bir aile yakını ve hatta pilot da genç kızın atlamasını engellemeye çalıştı.Uçakta bulunan Ruth Johnson isimli aile dostu bir kadın, 19 yaşındaki Alana Cutland'ın ruh sağlığından endişe duyan ailesi tarafından Ada'ya gönderildiğini söyledi.Genç araştırmacı, adanın kuzeyindeki Anjajavy'den havalandıktan 10 dakika sonra uçaktan düşmüştü. Cutland'ın İngiltere'de yaşayan ailesi, doğal bilimler fakültesi öğrencisi olan kızlarının ölümü ile ilgili, "Madagaskar'daki geziye büyük heyecanla gitti" açıklamasını yapmıştı.Aile adına yapılan açıklamada 19 yaşındaki Cutland'ın "geniş bir çevre tarafından sevildiği" de kaydedildi. Cambridge Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da, genç üniversite öğrencisinin ölümünden büyük üzüntü duyulduğu belirtildi. Alana Cutland'ın özel bir staj programında olduğu da bildiriliyor.Madagaskar polisi, Cutland'ın uçaktan atladığı ve yolcuların onu engellemeye çalıştığı anları daha iyi kavrayabilmek için o dehşet anlarını yeniden canlandırmıştı.