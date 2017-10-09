Üç ülkeden ABD'ye flaş çağrı!

ALMANYA, İngiltere ve Fransa, ABD'ye 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmeme çağrısı yaptı.



Anlaşma İran ile P5+1 ülkeleri (Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya ve Çin) arasında imzalanmıştı. İran'ın nükleer programını kısıtlayan anlaşma, ülkeye uygulanan ambargonun hafifletilmesini de öngörüyordu.



ABD medyası, anlaşmayı "ABD tarihinin en kötü anlaşması" olarak niteleyen Başkan Donald Trump'ın Perşembe günü ABD'nin anlaşmadan çekileceğini açıklayacağını iddia ediyor.