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Üç askeri noktaya saldırı

İsrail ordusunun, Suriye'nin Kuneytra bölgesinde bulunan rejim güçlerine ait üç askeri noktayı vurduğu bildirildi

Üç askeri noktaya saldırı

İsrail ordusunun, Suriye'nin Kuneytra bölgesinde bulunan rejim güçlerine ait üç askeri noktayı vurduğu bildirildi

21 Ekim 2017 Cumartesi 19:00
Üç askeri noktaya saldırı
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İSRAİL Ordu Sözcüsü Avichay Adrae, yaptığı yazılı açıklamada "Suriye tarafından atılan 5 roketin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düşmesi üzerine Suriye ordusuna ait 3 askeri noktanın top atışlarıyla bombalandığını" belirtti.
Açıklamada ülke egemenliğine dokunacak hiçbir eyleme İsrail ordusunun izin vermeyeceği vurgulanırken, olası her tür durumdan Suriye rejiminin sorumlu tutulacağı ifade edildi.
 
Geçtiğimiz pazartesi günü de İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında bir uçaksavar mevzisini vurmuştu. İsrail ordusu, bu saldırının Lübnan üzerinde "rutin" uçuş yapan bir İsrail savaş uçağı tarafından Suriye'den atılan uçaksavar füzesine karşılık vermek üzere gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
 
Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye'den topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, İran destekli Hizbullah güçlerine ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
 
Sınırları ötesinde yaşanan gelişmeleri takibe ve kırmızı çizgilerini muhafazaya devam edeceğini kaydeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu kırmızı çizgileri "Hizbullah ya da İran güçlerinin Suriye'de güçlenmesini, özellikle de hassas silahlar elde etmesini önlemek, bu güçlerin İsrail sınırı boyunca sahada varlık göstermesine engel olmak ve İran'ın genel olarak Suriye'nin tamamında askeri varlık kurmasını engellemek" şeklinde sıralamıştı.
 
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Israilİsrail OrdusuSuriyeAskeri Noktalar Vuruldu
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