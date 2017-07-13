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Twitter'dan Takipçilerini Engelleyen Trump'a Mahkeme Yolu Göründü

ABD Başkan Donald Trump, sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcıları engellediği için mahkemeye verildi. Davacılar, Trump'ın davranışının ABD Anayasası'nın 1. maddesine aykırı olduğunu savundu

Twitter'dan Takipçilerini Engelleyen Trump'a Mahkeme Yolu Göründü

ABD Başkan Donald Trump, sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcıları engellediği için mahkemeye verildi. Davacılar, Trump'ın davranışının ABD Anayasası'nın 1. maddesine aykırı olduğunu savundu

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:45
Twitter'dan Takipçilerini Engelleyen Trump'a Mahkeme Yolu Göründü
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ABD'nin  Columbia Üniversitesi'ne bağlı  Knight First Amendment Enstitüsü'nün ve 7 bireysel katılımcının salı günü açtığı davada, Trump'ın 'eleştiri, alay veya itiraz eden yorumlarla' tweetlerini cevaplayan bir dizi hesabı engellediği iddia edildi.  New York'ta açılan davanın dilekçesinde, Trump'ın bu hesapları engellemesinin 'muhalefeti bastırmak için anayasaya aykırı bir çaba' olduğu öne sürüldü.

ABD ANAYASASININ 1. MADDESİ GEREĞİ

Davayı açanlar, Trump'ın davranışının  ABD Anayasası'nın ifade özgürlüğünü güvence altına alan 1'inci maddesine aykırı olduğunu savundu. Anayasanın 1'inci maddesi, din, ifade, toplanma ve dilekçeyle itiraz haklarını güvence altına alıyor. Dava dilekçesinde, Trump'ın  Twitter'ı politikalarına ilişkin açıklama yapmak için kullanması nedeniyle, kullanıcıları görüşleri itibariyle engelleyemeyeceği ifade edildi.

TRUMP TWİTTER'I AÇIKLAMA YAPMAK İÇİN KULLANIYOR

Donald Trump,  Twitter'ı sıklıkla açıklama yapmak için kullanıyor.  Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer geçen ay Trump'ın kendi tweetlerini "resmi açıklamalar" olarak değerlendirdiğini söylemişti.  Twitter kullanıcıları kendilerini engelleyen hesapların tweetlerini göremiyor ve bunlara yanıt veremiyor.

"ANAYASAYA AYKIRI"

Davayı açanlar, Trump'ın bu uygulamasının "anayasaya aykırı" ilan edilmesini ve mahkeme emriyle engellemelerin kaldırılmasını talep ediyor.

TRUMP MEKTUPLA UYARILMIŞTI

Knight First Amendment Enstitüsü, geçen hafta Başkan  Donald Trump'a bir mektup yollayarak, engellemeler kaldırılmazsa kendisine karşı dava açılacağı uyarısında bulunmuştu.

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Amerika Birleşik DevletleriColumbia ÜniversitesiDonald TrumpBeyaz SarayNew York
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