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Twitter'dan ABD Senatosuna Rusya raporu

Sosyal paylaşım ağı Twitter yetkililerinin, Rusya'nın geçen yıl ABD'deki başkanlık seçimine Twitter üzerinden müdahale ettiği iddialarına ilişkin Senatonun İstihbarat Komitesi üyelerine bilgi vereceği belirtildi

Twitter'dan ABD Senatosuna Rusya raporu

Sosyal paylaşım ağı Twitter yetkililerinin, Rusya'nın geçen yıl ABD'deki başkanlık seçimine Twitter üzerinden müdahale ettiği iddialarına ilişkin Senatonun İstihbarat Komitesi üyelerine bilgi vereceği belirtildi

28 Eylül 2017 Perşembe 21:59
Twitter'dan ABD Senatosuna Rusya raporu
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TWİTTER yetkilileri, İstihbarat Komitesi üyeleri ile bugün bir araya  geleceği basına kapalı toplantıda, Rusya'nın Twitter'ı "ABD başkanlık seçimine  müdahale iddialarına ilişkin" konuşacak.
 
İstihbarat Komitesi üyeleri daha önce sosyal medya ağlarından  Facebook'un yetkilileriyle de görüşmüştü. Facebook yetkilileri, Rusya bağlantılı  hesapların ABD'deki başkanlık seçimi kampanyaları süresince kendilerinden 100 bin  dolar tutarında reklam satın aldığını açıklamıştı.
 
Facebook ve Twitter ile Google'ın ana firması olan Alphabet'in 1  Kasım'da basına açık bir toplantıda İstihbarat Komitesi üyelerinin karşısına  çıkması bekleniyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
TwitterABD SenatosuRusya Raporu
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