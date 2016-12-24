TV tarihinde görülmemiş frikik!

İÇ ÇAMAŞIRI GÖRÜNDÜ
Haber sunduğu sırada bacaklarını açan güzel spikerin iç çamaşırı kameranın görüş alanına takıldı. O esnada haberleri izleyen herkes televizyon başında spikerin iç çamaşırını gördü.
KISA SÜREDE 400 BİN KİŞİ İZLEDİ
Youtube'de paylaşılan video kısa süre içinde 400,000 kişi tarafından izlendi.
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