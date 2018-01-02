Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
20'lik diş ağrısına ne iyi gelir?
20'lik diş ağrısına ne iyi...
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
2 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
2 Ocak 2018 Yeni Alanya...

Tuvalette tümörünü doğurdu! Hamileyim sandı, kocaman bir kitle çıktı

Avustralya'da yaşayan kadın, hamile olduğunu zannederken kocaman bir tümörü olduğunu öğrendi. Kadın, armut büyüklüğündeki tümörünü tuvalette tek başına içinden çıkarttı

Tuvalette tümörünü doğurdu! Hamileyim sandı, kocaman bir kitle çıktı

Avustralya'da yaşayan kadın, hamile olduğunu zannederken kocaman bir tümörü olduğunu öğrendi. Kadın, armut büyüklüğündeki tümörünü tuvalette tek başına içinden çıkarttı

02 Ocak 2018 Salı 11:11
Tuvalette tümörünü doğurdu! Hamileyim sandı, kocaman bir kitle çıktı
banner404

AVUSTRALYALI iki çocuk annesi kadın yeniden hamile olduğunu düşünüyordu. Ancak çocuğu zannettiği şeyin devasa bir tümör olduğunu fark edince dehşete düştü.

TUVALETTE KİTLEYİ TEK BAŞINA ÇIKARDI

Batı Avustralya'nın Perth şehrinde yaşayan Lauren Knowles isimli, 27 yaşındaki kadın, tuvalette kanserli kitlesini "doğurmak" zorunda kaldı.

HAMİLEYİM SANMIŞTI

Hamilelik testi poizitif çıkınca sevinçten çılgına dönen kadın, yedi buçuk hafta sonunda aslında bir bebek değil tümörü olduğunu öğrendi. Kanserli doku çıkartılıp yorucu kemoterapi seansları devam etse de Lauren'ın tümörü endişe verici bir oranda büyümeye devam etti.

ARMUT BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ

Genç kadın mide krampları ile acı çekip bir itme dürtüsü hissettikten sonra kanserli kitleyi tuvalette tek başına çıkarttı. 29 yaşındayken bir armut büyüklüğündeki tümöründen tek başına kurtulan kadın, hastalığından tamamen kurtulamamış olsa da mücadeleye devam etti ve şimdi 10 aylık bir kız çocuğu sahibi.

HAMİLELİK TESTLERİ DE POZİTİF ÇIKMIŞTI

 Aberdeen, İskoçya doğumlu olan Lauren, "Tümör rahimde bir bebeğin yaptığı gibi büyüdü, aynı hormonlar üretildi ve hamilelik testlerim her zaman pozitif çıktı." diye konuşuyor.

"ÜZÜM GEBELİĞİ"

Lauren'ın sahip olduğu hastalık molar gebeliği ile de bağlantılı. Molar gebeliği halk arasında "Üzüm Gebeliği" adıyla da bilinir. Erken gebelikte görülen, plasentanın anormal gelişim gösterdiği ve plasentanın rahim içinde üzüm tanesi şeklinde bol miktarda oluşumlar göstermesiyle ortaya çıkan bir tablodur.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
PerthAvustralyaKomik - İlginçDünyaGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç gelin, kendi düğününde doğurdu
Genç gelin, kendi düğününde doğurdu
Prematüre bebeği doğurtmaya çalışırken kafasını kopardılar
Prematüre bebeği doğurtmaya çalışırken kafasını kopardılar
İlişkide kendini kaybetti, eşinin cinsel organını ısırarak kopardı
İlişkide kendini kaybetti, eşinin cinsel organını ısırarak kopardı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim