Tuvalette tümörünü doğurdu! Hamileyim sandı, kocaman bir kitle çıktı

AVUSTRALYALI iki çocuk annesi kadın yeniden hamile olduğunu düşünüyordu. Ancak çocuğu zannettiği şeyin devasa bir tümör olduğunu fark edince dehşete düştü.

TUVALETTE KİTLEYİ TEK BAŞINA ÇIKARDI

Batı Avustralya'nın Perth şehrinde yaşayan Lauren Knowles isimli, 27 yaşındaki kadın, tuvalette kanserli kitlesini "doğurmak" zorunda kaldı.

HAMİLEYİM SANMIŞTI

Hamilelik testi poizitif çıkınca sevinçten çılgına dönen kadın, yedi buçuk hafta sonunda aslında bir bebek değil tümörü olduğunu öğrendi. Kanserli doku çıkartılıp yorucu kemoterapi seansları devam etse de Lauren'ın tümörü endişe verici bir oranda büyümeye devam etti.

ARMUT BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ

Genç kadın mide krampları ile acı çekip bir itme dürtüsü hissettikten sonra kanserli kitleyi tuvalette tek başına çıkarttı. 29 yaşındayken bir armut büyüklüğündeki tümöründen tek başına kurtulan kadın, hastalığından tamamen kurtulamamış olsa da mücadeleye devam etti ve şimdi 10 aylık bir kız çocuğu sahibi.

HAMİLELİK TESTLERİ DE POZİTİF ÇIKMIŞTI

Aberdeen, İskoçya doğumlu olan Lauren, "Tümör rahimde bir bebeğin yaptığı gibi büyüdü, aynı hormonlar üretildi ve hamilelik testlerim her zaman pozitif çıktı." diye konuşuyor.

"ÜZÜM GEBELİĞİ"

Lauren'ın sahip olduğu hastalık molar gebeliği ile de bağlantılı. Molar gebeliği halk arasında "Üzüm Gebeliği" adıyla da bilinir. Erken gebelikte görülen, plasentanın anormal gelişim gösterdiği ve plasentanın rahim içinde üzüm tanesi şeklinde bol miktarda oluşumlar göstermesiyle ortaya çıkan bir tablodur.