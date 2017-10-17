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Türkmenler Kerkük'te harekete geçti

Kerkük İl Meclisi üyesi Mehdi, kentte tek bir tarafın hakim olmasının istenmeyen sonuçlar doğurduğunu belirterek, Türkmenlerin "ortak yönetim" istediğini söyledi

Türkmenler Kerkük'te harekete geçti

Kerkük İl Meclisi üyesi Mehdi, kentte tek bir tarafın hakim olmasının istenmeyen sonuçlar doğurduğunu belirterek, Türkmenlerin "ortak yönetim" istediğini söyledi

17 Ekim 2017 Salı 21:40
Türkmenler Kerkük'te harekete geçti
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KERKÜK İl Meclisi üyesi Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'te tek bir tarafın hakim olması istenmeyen olaylar doğurdu.'' diyerek, Kerkük operasyonunun başarılı olmasıyla birlikte Kerkük'te tek taraflı yönetim şeklinin sona erdiğini belirtti.
 
'ARTIK TEK TARAFLI YÖNETİM BİTTİ'
 
Türkmen üye Mehdi, ''Irak merkezi hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin Kerkük'e gelmesiyle yeni bir dönem başlamıştır. Artık tek taraflı bir yönetim tarzı bitmiştir.'' dedi.
 
Mehdi, Türkmenlerin on yıllardır Kerkük'te ortak yönetim istediğine dikkat çekerek, ''Kerkük'te başlatılan yeni dönemle birlikte tüm etnik ve mezhepsel grupları kapsayan ortak yönetim kurulmalı.'' görüşünü dile getirdi.
 
Kerkük'ün dışından gelenlerin kenti yönetmesini istemediklerini belirten Mehdi, ''Kerkük'ü ancak Kerküklüler yönetecektir.'' diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
TürkmenlerKerkük
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