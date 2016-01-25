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Türkmenler asla pes etmeyecek

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Toprak namustur, kanımızın son damlasına kadar mücadelemiz devam edecektir. Ancak durum kritik. Türkmendağı'nda stratejik bir bölge rejimin eline geçti" dedi. Mustafa yaşanılan bu savaşın orantısız olduğunu kaydetti

Türkmenler asla pes etmeyecek

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Toprak namustur, kanımızın son damlasına kadar mücadelemiz devam edecektir. Ancak durum kritik. Türkmendağı'nda stratejik bir bölge rejimin eline geçti" dedi. Mustafa yaşanılan bu savaşın orantısız olduğunu kaydetti

25 Ocak 2016 Pazartesi 19:50
Türkmenler asla pes etmeyecek
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SURİYE Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Toprak namustur, kanımızın son damlasına kadar mücadelemiz devam edecektir. Ancak durum kritik. Türkmendağı'nda Rabia dediğimiz Gebelli, çok stratejik bir bölgedir. Burası 2 gün önce rejimin eline geçti" dedi.

Beraberindeki heyetle Yayladağı ilçesini ziyaret eden Mustafa, Kaymakam Alpaslan Altınışık ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan ile görüştü. Mustafa, daha sonra meclisin Yayladağı şubesinde Türkmen temsilcilerle bir araya geldi.

Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Mustafa, Suriye'de 5 yıldır dünyanın 4 bir yanından gelen terör örgütleri ve uluslararası güçlere karşı mücadele verdiklerini belirtti.


"Bu orantısız bir savaştır"

Bu mücadelelerinin Suriye'nin her noktasında devam ettiğini vurgulayan Türkmen lider, şöyle konuştu: "Son olarak Bayırbucak Türkmen bölgesinde devam eden mücadelemizde süper güç olan Rusya, 30 Eylülden bu yana bize saldırıyor. Orada Türkmenlere karşı bir etnik temizlik uyguluyor. İran, Irak, Hizbullah ve Esed'in paralı çeteleri karadan saldırıyor. Denizden de füzelerle köylerimizi vuruyorlar. Oradaki mücadelemiz devam ediyor. Ancak Türkmenlerin gücü bellidir. Bu kadar uluslararası terör estiren güçlere karşı gücümüz bu kadardır. Bayırbucak düşmedi, direniş devam ediyor. Asla da düşmeyecek. Buna direnen gençlerimiz inanıyorlar. Toprak namustur, kanımızın son damlasına kadar mücadelemiz devam edecektir. Ancak durum kritik. Rabia dediğimiz Gebelli, çok stratejik bir bölgedir. Burası 2 gündür rejimin eline geçti. Bu orantısız bir savaştır."

Rusya'nın saldırılarıyla köylerdeki halkın sınırdaki Yamadi kampına geldiğini hatırlatan Mustafa, şu an buradaki halkın da risk altında olduğunu kaydetti.

Suriye Türkmenlerine, hem Suriye muhalefeti tarafından hem de uluslararası toplum tarafından bir etnik temizlik uygulandığını savunan Mustafa, bunu sahada görebildiklerini anlattı. 
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Son Güncelleme: 25.01.2016 19:53
Anahtar Kelimeler:
SuriyeTürkmenAbdurrahman Mustafa
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