Türklerin krizi bitirecek önerisine, Rumlardan ret

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Rum yönetimine Doğu Akdeniz'de sondaj ve doğal gaz krizini sona erdirmeye yönelik önerisine Rum tarafından ret kararı geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e Doğu Akdeniz'de sondaj ve doğal gaz krizini sona erdirmeye yönelik önerisine Rum tarafından ret geldi.

ÖNERİNİN DETAYLARI

Akıncı'nın yeni önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyordu. Öneri iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla BM gözetiminde komite oluşturulmasını, Avrupa Birliği'nin de gözlemci olarak yer almasını içeriyordu.