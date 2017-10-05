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Türkler'in yaşadığı mahellede el yapımı bomba patladı

Kundaklama sonucu çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'nın Mulhouse kentinde bu kez bir binanın girişinde el yapımı patlayıcı infilak etti. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olay korku dolu saatler yaşanmasına neden oldu

Türkler'in yaşadığı mahellede el yapımı bomba patladı

Kundaklama sonucu çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'nın Mulhouse kentinde bu kez bir binanın girişinde el yapımı patlayıcı infilak etti. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olay korku dolu saatler yaşanmasına neden oldu

05 Ekim 2017 Perşembe 11:40
Türkler'in yaşadığı mahellede el yapımı bomba patladı
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MULHOUSE Emniyetinden yapılan açıklamada, Brunstatt Mahallesi'nde  akşam saatlerinde bir binanın girişinde, asit kloridik ve alüminyum karışımı  kullanılarak hazırlanan bir el yapımı patlayıcının infilak ettiği kaydedildi. 
Patlama sonucu ortaya çıkan zehirli dumandan 4 kişinin etkilendiği  belirtilirken, 30 yaşında bir kadının tedavi için hastaneye kaldırıldığı  bildirildi. 
Patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye görevlisi ve ambulans sevk  edilirken çevreye yayılan kimyevi maddelerin temizliği için iki saat süren bir  çalışmanın yürütüldüğü açıklandı. 
Olayla ilgili soruşturma açılırken bölgede bulunan vatandaşlara da  benzer olaylara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. 
Mulhouse'un Bourtzwiller Mahallesi'nde pazar gecesi çıkan yangında 3'ü  Türk vatandaşı 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kundaklama sonucu çıktığı açıklanan  yangında 3'ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı.
 

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Mulhouse EmniyetiKundaklamaEl Yapımı Bomba
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