Türkiye'yi kızdıracak karar

ERİVAN'A GİTME KARARI ALDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1915 olayları'nın 100'üncü yıldönümü ile ilgili Ermenistan'ın başkenti Erivan’da düzenlenecek etkinliğe katılacağı açıklandı. Kremlin Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Putin ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan arasında telefon görüşmesi yapıldı. Açıklamaya göre; Putin görüşmede 24 Nisan'da Erivan'da düzenlenecek anma törenine katılacağını söyledi. Putin'in de Sarkisyan'ı İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yendiği 9 Mayıs (1945) Zafer Bayramı'nın 70'nci yıldönümü etkinliklerine davet ettiği belirtildi. İki lider, Avrasya Ekonomi Birliği’ne yeni üye olan Ermenistan’ın entegrasyon süreci ile ilgili görüş alışverişinde de bulundu. Rusya, 1915 Olayları'nı 'soykırım' olarak tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.