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'Türkiye’nin AB’de yeri yok!'

Zaferle çıktığı seçimden sonra Avusturya Başbakanlığı koltuğuna oturan Sebastian Kurz, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda “Türkiye’nin AB’de yeri yok!” dedi

'Türkiye’nin AB’de yeri yok!'

Zaferle çıktığı seçimden sonra Avusturya Başbakanlığı koltuğuna oturan Sebastian Kurz, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda “Türkiye’nin AB’de yeri yok!” dedi

24 Aralık 2017 Pazar 18:57
'Türkiye’nin AB’de yeri yok!'
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AVURSTURYA Başbakanı Sebastian Kurz, Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild’e verdiği röportajın bugün yayımlanan kısmında, Türkiye’yi hedef aldı. Avrupa’nın en genç başbakanı, “Türkiye’nin AB’de yeri yok!” dedi.
31 yaşındaki Kurz, 15 Ekim’de yapılan seçimden önceki kampanyasında da yabancı düşmanı bir ton tutturarak Türkiye’yi de hedef almıştı.
 
Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri Heinz Christian Strache'nin kurdukları koalisyon hükümeti 18 Aralık’ta göreve başlamıştı.
 
Avusturya’da yeni kurulan hükümetin programındaki Türkiye bölümlerinde “AB’nin Türkiye ile müzakereleri kesmesi ve bunun için müttefikler aranacağı” yönünde ifadeler kullanılmış; AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik bu cümlelere tepki göstermişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya BaşbakanlığıSebastian KurzAlman Bild
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