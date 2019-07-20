Türkiye’den KKTC’ye 750 milyon TL kaynak

ANLAŞMA ile ilgili KKTC Başbakanlık’ta bugün 16.15'te imza töreni gerçekleştirildi. Anlaşmaya, Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imza attı. İmza töreninden önce açıklama yapan Oktay, Kuzey Kıbrıs'ta yapısal reformların çok önemli olduğuna işaret etti. Oktay şöyle konuştu; "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 750 milyonluk bir kaynak aktarımıyla alakalı ilk dilimi bugün itibariyle serbest bırakıyoruz. Bunu Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak isterim Bunun birçok hizmetin hızlandırılması anlamında bir cansuyu olarak ivme kazandıracaktır diye düşünüyorum."

YAVRU DEĞİL, SERHAT VATAN

Başbakan Ersin Tatar da, KKTC'nin verimli pozisyonunu artırmak için çalıştıklarını söyledi. Tatar, "KKTC büyük bir başarı öyküsüdür. KKTC, Türkiye ile birlikte büyümeye devam edecek. Bir ziyaretimde bir dostumuz, KKTC artık Yavru Vatan değil, 'Serhat Vatan' demiştir. Ben de bunu çok sevdim" dedi. Başbakandan sonra söz alan Oktay da, "Serhat Vatan'ın her zaman her şartta yanında olacağız" dedi.