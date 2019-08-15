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Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki statükoyu değiştirme girişimlerine tepki gösterilerek, "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı’nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz. Bu çarpık bir zihniyetin göstergesidir." ifadeleri kullanıldı

DÜNYA 15.08.2019, 21:12 15.08.2019, 21:14 Enes Subaşı
Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
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BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı’nın  Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerine tepki  gösterildi.
 
Açıklamada, "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı’nın Mescid-i Aksa'daki  statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz. Bu çarpık  bir zihniyetin göstergesidir." ifadelerine yer verildi.
Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirmeye yönelik her türlü  ima ve teşebbüsün bölgede gerginliği daha da artıracağına işaret edilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Nitekim son olarak, Kurban Bayramı’nda, bazı aşırıcı Yahudi grupların  Mescid-i Aksa’ya yönelik provokatif baskınlarını engellemek isteyen  Filistinlilere İsrail polisinin Harem-i Şerif içinde müdahale etmesi sebebiyle  birçok Filistinli yaralanmıştır. İsrail makamlarının işgal altındaki Filistin  topraklarındaki yasa dışı uygulamalarına son vermeye ve bölgede gerginliği  artıracak sorumsuzca hareket ve beyanatlardan kaçınmaya sevk edilmesi lazımdır."

#Mescid-i Aksa #türkiye #israil
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