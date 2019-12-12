Türkiye'den ABD Senatosu'nun skandal kararına tepki
ABD Senatosu'nda yapılan oylama ile 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen ile sözde Ermeni tasarısı kabul edildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, karara tepki göstererek "ABD Senatosunda kabul edilen Ermeni yasa tasarısı ikili ilişkilerimizi tehlikeye atmaktadır" dedi.
ABD Senatosu'nda yapılan oylama 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen ile sözde Ermeni tasarısı kabul edildi.
Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan söz konusu tasarı bugün oylandı.
Tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı.
Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.
Daha önce Beyaz Saray'ın da devreye girmesiyle Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve ardından David Perdue, tasarının oylanmasını engellemişti.
29 Ekim'de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada da 11 "hayır" oyuna karşılık, 405 "evet" oyu ile 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti.
TÜRKİYE'DEN TASARIYA TEPKİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD Senatosunda kabul edilen Ermeni yasa tasarısı ikili ilişkilerimizi tehlikeye atmaktadır" dedi.
BAKAN DÖNMEZ DE KINADI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini kınadı.
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