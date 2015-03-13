Türkiye yıllardır kapısında beklerken...

İLK kez bir Avrupa ülkesi, AB ile sürdürülen adaylık görüşmelerini başlattıktan yedi yıl sonra üyeliği tamamlamadan adaylıktan vazgeçti. İzlanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet, İzlanda'yı artık aday ülke olarak görmemektedir ve bundan sonra AB'den bu karara uygun davranmasını talep etmektedir. Buna ilaveten yeni politikanın, önceki hükümetin AB katılım müzakerelerinde verdiği taahhütleri hükümsüz kıldığını vurgulamaktadır" ifadesi kullanıldı. AB üyeliğine 16 Temmuz 2009'da başvuran İzlanda, katılım müzakerelerine bir yıl sonra başlasa da 2013 yılında yapılan genel seçimlerde AB üyeliğine karşı çıkan sağ yelpazeden Bağımsızlık Partisi ve İlerleme Partisi'nin koalisyon kurup iktidara gelmesiyle tablo değişti. Brüksel'in, 13 Eylül 2013'te AB üyelik müzakerelerini askıya alan İzlanda'yı bu kararından döndürme çabaları sonuçsuz kaldı.

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