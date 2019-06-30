Türkiye'yi tehdit etmişti... Sert tepki

Libya Devlet Yüksek Konseyi, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Türkiye'ye yönelik tehditlerinin Ankara'ya savaş ilanı anlamına geldiğini bildirdi

Türkiye'yi tehdit etmişti... Sert tepki
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KONSEYDEN yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin tehditleri "pek  çok alanda Libya ile iş birliği yapan ve ülkenin toplam ithalatının büyük bir  kısmını oluşturan bir ülkeyle ilişkilere vurulmuş bir darbe" olarak  nitelendirildi.

Hafter güçlerinin, Trablus'un güneyindeki Giryan kentinde alınan  yenilgiye "müsebbib bulma" amacıyla savurduğu tehditlerin "Ankara'ya savaş ilanı  anlamına geldiği" kaydedildi.

Bu tür açıklamaların, tedavi, ticaret ya da başka amaçlarla dünya  ülkelerine giderken İstanbul'u ana hareket noktası olarak kullanan Libyalılara  vereceği zarardan büyük endişe duyduğunu aktaran Konsey, Türkiye ile ilişkilere  ikili anlaşmalar çerçevesinde devam edileceğini vurguladı.

Açıklamada, "Başta Türkler olmak üzere dostlarımıza yönelik herhangi  bir saldırı ulusal güvenliğimize verilmiş bir zarar olarak kabul edilecek ve  büyük bir kararlılıkla buna karşı koyulacak." ifadesine yer verildi.

Konseyin, herhangi bir saldırıya karşı gerekli tedbirleri almak için  Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle (UMH) iletişim içinde olduğunun belirtildiği  açıklamada, Birleşmiş Milletler'den (BM) Hafter güçlerini caydıracak tedbirler  alması istendi.

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