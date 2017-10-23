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Türkiye'ye övgü: 'Küresel olarak cömert bir ülke'

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "Şunu vurgulamak istiyorum ki Türkiye insani yardımlarda küresel olarak cömert bir donör ülke olma özelliğini sürdürüyor" dedi

Türkiye'ye övgü: 'Küresel olarak cömert bir ülke'

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "Şunu vurgulamak istiyorum ki Türkiye insani yardımlarda küresel olarak cömert bir donör ülke olma özelliğini sürdürüyor" dedi

23 Ekim 2017 Pazartesi 20:57
Türkiye'ye övgü: 'Küresel olarak cömert bir ülke'
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BİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek  Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'nin Arakan Müslümanlarına yönelik insani  yardımlarına ilişkin, "Şunu vurgulamak istiyorum ki Türkiye insani yardımlarda  küresel olarak cömert bir donör ülke olma özelliğini sürdürüyor." dedi. 
Grandi, Avrupa Birliği (AB) ile Kuveyt'in öncülük ettiği ve  Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile BM  İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin bugün ortaklaşa düzenlediği "Arakanlı  Sığınmacılar İçin Uluslararası Yardım Konferansı"nı, AA muhabirine değerlendirdi.
 
Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve fanatik Budistlerin  saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların, temel insani  ihtiyaçlarının karşılanması için talep edilen 434 milyon dolarlık acil fonun 335  milyon dolarının karşılandığını anımsatan Grandi, "Konferansın sonucundan  memnunuz. Daha önce talep ettiğimiz 434 milyon dolarlık fonun yaklaşık 4'te 3'ünü  bu konferans yoluyla tedarik etmiş olduk." dedi.
 
Grandi, Arakan sorununda önlerinde aşılması gereken büyük zorluklar  olduğuna işaret ederek, "Çünkü, baktığımız zaman bu sorunun başlangıcı  Myanmar'da. Dolayısıyla çözümü de bu ülkede. Gönüllü olarak Arakanlı  sığınmacıların Myanmar'daki evlerine geri dönmeleri ve vatandaşlık sorunları  halledilmesi zor konular olarak karşımıza çıkıyor." diye konuştu.
 
Uluslararası toplumun konferansa gösterdiği ilgiden duyduğu  memnuniyeti dile getiren Grandi, "Dünya Bankası ve diğer uluslurarası  kuruluşların Bangladeş hükümetiyle dayanışma içinde Arakan sorununa uzun vadede  bir çözüm bulunması için gösterdiği duyarlılıktan dolayı mutluyuz." ifadesini  kullandı.
 
Türkiye'ye övgü
 
Grandi, Bangladeş'e sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın gelecek  6 aydaki temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 100 milyon dolar  daha yardıma ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, fonun eksik kalan bölümü için  girişimlerini devam ettireceklerini aktardı.
 
25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak  Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 600 bini geçtiğini anımsatan  Grandi, "Bu, uzun yıllardır görmediğimiz en hızlı gelişen ve devasa bir kriz."  dedi.
 
Grandi, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi  Büyükelçi Ali Naci Koru'nun konferansta kullandığı "Planlanan projeler ve  teslimatlarla Türkiye tarafından (Arakan Müslümanlarına) sağlanan insani yardım  miktarı toplamda 50 milyon doları aşacak." ifadesine de değinerek, Türkiye'ye  övgüde bulundu.
 
Grandi, "Şunu vurgulamak istiyorum ki Türkiye insani yardımlarda  küresel olarak cömert bir donör ülke olma özelliğini sürdürüyor. Bunun yanında  BMMYK'nın da dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan kuruluş olduğunu  belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
İHH'dan 10 milyon dolarlık katkı
 
Konferansa ev sahipliği yapan AB 30 milyon avro, Kuveyt ise 10 milyon  dolar yardım taahhüdünde bulunmuştu.
 
Konferansın öğleden sonraki bölümünde söz alan İnsan Hak ve  Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) İnsani Diplomasi Birimi Koordinatörü  Mustafa Talha Keskin de "Arakan halkına 2017-2018 dönemi için 10 milyon dolar  ayıracağımızı memnuniyetle duyuruyoruz. Bangladeş ve Myanmar'daki yerel  organizasyonlar aracılığıyla çeşitli alanlardaki projelerimizi uygulamaya devam  edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKüreselBirleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri
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