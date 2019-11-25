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Türkiye ve Katar arasında 7 anlaşma imzalandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı

DÜNYA 25.11.2019, 17:20 25.11.2019, 17:21
Türkiye ve Katar arasında 7 anlaşma imzalandı!
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 CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin, Katar Emirlik  Divanı'nda baş başa görüşmeleri ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından  anlaşma imza töreni gerçekleştirildi.Erdoğan ve Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşma  imzalandı.
"Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite  5'inci Toplantısı Ortak Bildirisi"ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar  Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani imza attı.
 
 Türkiye Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında "Türk  Lirası-Katar Riyali İkili Para Swap Düzenlemesine ilişkin Değişiklik Anlaşması"  Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve Katar Merkez Bankası Başkanı Şeyh  Abdullah bin Suud Al Sani tarafından imzalandı.
 
İki ülke hükümetleri arasında "Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin  Mutabakat Zaptı"nı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Katar Belediye ve  Çevre Bakanı Abdullah bin Abdülaziz Al Subaie imzaladı.
 
 Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Katar Genel Standardizasyon  Teşkilatı arasında "Ticareti Kolaylaştırmak ve Tüketicinin Korunmasını Sağlamak  Üzere Laboratuvar Kurulum Projesi İşbirliği Konusunda Ortak Niyet Beyanı" Sanayi  ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah  bin Abdülaziz Al Subaie tarafından imzalandı.
 
 İki ülke hükümetleri arasında "Sınai ve Teknolojik İşbirliği  Anlaşması"na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı  Ali Bin Ahmet Al-Kuvari imza koydu.

TSE ile Katar Bayındırlık İdaresi (ASHGHAL) arasında "Standardizasyon  ve Uygunluk Değerlendirme Alanında İşbirliği için Mutabakat Zaptı" TSE Başkanı  Adem Şahin ile ASHGHAL Başkanı Saad Al Muhannedi tarafından imzalandı.
 
 "Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Katar Finans Merkezi İdaresi  Arasında Mutabakat Zaptı"na Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ve  Katar Finans Merkezi Genel Müdürü Yusuf Al-Jaida imza attı.
 
 "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar Yatırımı Destek Ajansı  Arasında Mutabakat Zaptı"na ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut  ve Katar Yatırım Destek Ajansı Genel Müdürü Şeyh Ali Al-Velid Al Sani imza koydu.
 
 İmza töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret  Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
 

#türkiye #Katar #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani
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