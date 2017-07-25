'Türkiye ve ABD ile tatbikat yapacağız'

EL Atiyye, Katar topraklarında düzenli olarak tatbikat yapan Katar, Türkiye ve ABD'nin yen bir tatbikata hazırlandıklarını belirtti.Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Atiyye şu ifadeleri kullandı: "Katar'ın Türkiye ve ABD ile ilişkilerinin şeffaf olması ve sürekli olarak gelişmesi için bizzat yoğun çaba sarf ettim. ABD'nin terörle mücadele Katar'la işbirliğinden vazgeçeceğini sanmıyorum. Zira iki ülke uluslararası DEAŞ karşıtı koalisyonda müttefik durumunda. Katar, Türkiye ve ABD, Katar topraklarında düzenli olarak tatbikat yapıyor. Yakın gelecekte üç ülkenin ortak tatbikatı başlayacak."Katar ve ABD, geçen ay krize rağmen ‘Bizler Faniyiz, Katar ve (Katar Emiri) Temim Kalıcıdır’ isimli ortak tatbikat düzenlemişti.



