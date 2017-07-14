Türkiye tatilini 728 paket sigarayla bedavaya getirmeye çalışan turist yakalandı!

RUSYA'NIN Çelyabinks şehri üzerinden Türkiye’ye tatil giden Kazakistan vatandaşı bir turist, havaalanında gümrük kontrolü sırasında “sıra dışı” bir bavulla yakalanadı. İsmi açıklanmayan turistin, 728 paket kaçak sigarayı deklare etmeden Türkiye’ye götürmek isterken gözaltına alındığı bildirildi.TürkRus'un haberine göre gümrük yetkilileri, izin verilen “kişisel ihtiyaç” miktarının hayli üstünde olan 5 bin 560 tane ve 14 kilo olarak hesaplanan ünlü markalara ait kaçak sigaraların, “kırmızı” yerine “yeşil koriddordan” geçirilmek istenirken ele geçirildiğini açıkladı.Kazak turist sorgusunda, sigaraları vergi yüzünden fiyatların yüksek olduğu Türkiye’de ucuza satarak tatilini bedavaya getirmeyi amaçladığını söyledi. Sigaralara el konulurken, gözaltına alınan yolcu hakkında kaçakçılıktan soruşturma başlatıldı.