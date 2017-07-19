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Türkiye sınırında büyük çatışma: Muhalifler...

Suriye'de Beşşar Esad rejimi karşıtı Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam (Şam Kurtuluş Kurulu) arasında yoğun çatışmalar, Türkiye'nin Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava sınır kapısına yaklaştı

Türkiye sınırında büyük çatışma: Muhalifler...

Suriye'de Beşşar Esad rejimi karşıtı Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam (Şam Kurtuluş Kurulu) arasında yoğun çatışmalar, Türkiye'nin Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava sınır kapısına yaklaştı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:26
Türkiye sınırında büyük çatışma: Muhalifler...
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İDLİB'TEKİ AA muhabirinin bildirdiğine göre, Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam'a bağlı bazı gruplar arasında dün akşam saatlerinde çatışma çıktı.

Heyet Tahrir Şam, öğleden sonra, Türkiye sınırına yaklaşık 12 kilometre mesafedeki, Sarmada ve Dana ilçelerinin büyük kısmı ile İkarda bölgesini ele geçirdi.

CİLVEGÖZÜ'NÜN KARŞISI

Ahraru'ş Şam ise Salkin beldesindeki mahkeme bölgesi, Harim Kalesi, Cebelü'z Zeviye bölgesinin doğusunda hakimiyet sağladı.

İki grup arasında çatışmalar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısının karşısında bulunan Ahraru'ş Şam kontrolündeki Babül Hava sınır kapısı civarına sıçradı. 

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Son Güncelleme: 19.07.2017 19:39
Anahtar Kelimeler:
Heyet Tahrir ŞamBeşşar Esad
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