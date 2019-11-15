Türkiye sınır dışı etmişti! Merkel'den ilk yorum

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Almanya'ya sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Merkel, bu kişilerle ilgili Terörle Mücadele Merkezinde güvenlik birimleri tarafından güvenlik değerlendirmesi yapıldığını söyledi.



"DEVREYE SOKARIZ"



"Böylelikle bu kişilerin bir tehdit oluşturmaması sağlanıyor." diyen Merkel, aksi bir durum yaşanması halinde de olağan mekanizmaların devreye sokulacağını kaydetti.



Türkiye'nin sınır dışı ettiği Irak kökenli Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçı dün Berlin'e ulaşmıştı.



2 KİŞİYE DAHA SINIR DIŞI



Alman basını, Türkiye'den bugün de DEAŞ bağlantılı 2 kadının Almanya'ya sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Türkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 2 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Frankfurt’a gönderildi.



Akşam saatlerinde işlemleri tamamlanan 2 kadın YTS, Göç İdaresi’ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı’na getirildiler. Burada bir süre bekletilen 2 kadın, saat 20.45’te Frankfurt’a hareket eden uçağa bindirildiler. Uçak daha sonra İstanbul Havalimanı’ndan hareket etti.

