Türkiye şehidine ağlarken Trump 'küçük çatışmalar' dedi

TÜRKİYE hain terör örgütü YPG/PKK'nın mutabakata rağmen şehit ettiği Mehmetçiğine ağlarken Trump küstahça bir açıklama ile hainliği 'küçük çatışmalar' olarak yorumladı. Trump, "Savunma Bakanı Mark Esperanto'nun verdiği bilgilere göre ateşkes süreci iyi gidiyor. Küçük çatışmalar olsa da hızla sona eriyor. Yeni bölgelere Kürtler yerleştirilecek. ABD askerleri çatışma ya da ateşkes bölgesinde bulunmuyor. Petrolü koruma altına aldık. Askerlerimizi eve getiriyoruz." dedi.