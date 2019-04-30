'Türkiye Rusya ile beşinci nesil savaş uçağı için görüşüyor'

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdür Yardımcısı Sergey Ladygin, Rusya ve Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçaklarına ilişkin görüşmeler yaptıklarını söyledi

'Türkiye Rusya ile beşinci nesil savaş uçağı için görüşüyor'
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LADYGIN, IDEF-2019 fuarında ‘Zvezda’ kanalına yaptığı açıklamada, “Uluslararası IDEF-2019 fuarında bu sene Rusya havacılık aracı, hava savunma araçları dâhil olmak üzere 400’den fazla teknik araç sunuyor. Hiç şüphesiz ki, asıl ilgiyi hava savunma kompleksi çekti, çünkü herkes Türkiye ile S-400 sevkiyatına ilişkin ses getiren projeyi biliyor. En yakın zamanda, bu proje başarıyla yerine getirilmeye başlanacak. Ayrıca, Türkiye ile uçak ve helikopter alanında yüksek teknolojili işbirliğini gerçekleştirmeye hazırız” ifadesini kullandı.

Ladygin, Rusya ve Türkiye arasında bu tür görüşmelerin başlatıldığını belirterek, “Bu tür görüşmeleri yürütüyoruz, bunlar çeşitli düzeylerde gerçekleşiyor. Beşinci nesil savaş uçaklarına ilişkin de görüşmeler yapıyoruz” dedi.

Ladygin, Rus silahlarının Türkiye’deki varlığının hiçbir şekilde Amerikan silahlarının işlemesine engel olmayacağını ekledi.

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