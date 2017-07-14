Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi'nden flaş S-400 açıklaması!

RUS haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Diriöz, bu konuda Rusya ile yürütülen görüşmelere devam edildiğini açıkladı. ABD merkezli Bloomberg haber sitesinin dün duyurduğu “Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması kesinleşti” haberi, Türk kaynaklarca doğrulanmıştı. Öte yandan, Ermenistan basınında yer alan bir haberde, Türkiye'nin Rusya'dan 'almak üzere' olduğu S-400 hava savunma sistemini Ermenistan sınırına yerleştirebileceği ifadesi yer aldı. Türk kaynaklar Bloomberg’in haberinde yer alan “Türkiye, 2 adet Rus S-400 füze savunma sisteminin 2018’de yerleştirilmesi ve ikisinin de Türkiye’de üretilmesi karşılığında 2.5 milyar dolar ödemeyi kabul etti” bilgisini yalanlamadı.
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