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Türkiye'nin başlattığı harekatla ilgili suskunluğunu bozdu

TSK'nın Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili suskunluğunu bozan Putin, "Türkiye'nin harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyindeki tutuklu DEAŞ'lılar kaçabilir" dedi.

DÜNYA 11.10.2019, 13:14
Türkiye'nin başlattığı harekatla ilgili suskunluğunu bozdu
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TÜRKİYE'NİN Suriye'nin kuzeyine terör koridorunu temizlemek maksadıyla başlattığı harekatla ilgili suskunluğunu bozan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'nin harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyindeki tutuklu DEAŞ'lılar kaçabilir" dedi.

#TSK #HAREKAT #putin
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