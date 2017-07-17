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'Türkiye, Kıbrıs'ta çözümden yana tavrını ortaya koydu'

Milli Savunma Bakanı Işık, Türkiye'nin Kıbrıs konusunda çözümden yana ama tavizden yana olmayan tavrını ortaya koyduğunu söyledi

'Türkiye, Kıbrıs'ta çözümden yana tavrını ortaya koydu'

Milli Savunma Bakanı Işık, Türkiye'nin Kıbrıs konusunda çözümden yana ama tavizden yana olmayan tavrını ortaya koyduğunu söyledi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:33
'Türkiye, Kıbrıs'ta çözümden yana tavrını ortaya koydu'
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MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin Kıbrıs konusunda çözümden yana ama tavizden yana olmayan tavrını ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye, bu konuda hiçbir zaman Kıbrıs Türk halkının ulusal çıkarlarından zerrece taviz vermeden yoluna devam edecektir." dedi.

Işık, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, BM Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönünde karar alması durumunda; hudut, şümul ve miktarı hükümetçe belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 5 Eylül 2017 tarihinden itibaren 31 Ekim 2018 tarihine kadar UNIFIL Deniz Görev Gücüne iştirak etmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi üzerinde hükümet adına konuştu.

Fikri Işık, 2006 yılında İsrail-Lübnan Savaşı sonrasında Lübnan'da barışın tesisi amacıyla oluşturulan ve Türkiye'nin de kuvvet katkısında bulunduğu BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) başarıyla icra ettiği görevler sonucunda Lübnan-İsrail sınırında sağlanan güvenlik ve istikrar ortamının sürdüğünü bildirdi.

"Kalıcı barış, güvenlik ve refah kuşağının oluşturulması"
Fikri Işık, Türkiye'nin dış politikasının temel hedeflerinden birisinin de ülke etrafında kalıcı barış, güvenlik, istikrar ve refah kuşağının oluşturulması olduğunu vurgulayarak, Lübnan'ın coğrafi açıdan küçük olmakla birlikte, bölge istikrarı bakımından kilit öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Milli Savunma Bakanı Işık, UNIFIL'de görev yapan Türk birliklerinin sergilediği üstün performansın, diğer katılımcı ülkeler tarafından olduğu kadar, Lübnan halkı tarafından da taktirde karşılandığını belirtti.

Kıbrıs müzakereleri
Kıbrıs konusundaki müzakerelerin bitirildiğini anımsatan Işık, şunları kaydetti:

"Türkiye haklılığını, BM Güvenlik Konseyi, Genel Sekreterliği ve müzakerelere katılan tüm ülkeler nezdinde bir kez daha tescil etti. Türkiye, çözümden yana ama tavizden yana olmayan tavrını ortaya koydu. Görüşmeler kapanmıştır. Türkiye bu konuda hiçbir zaman ulusal çıkarlarından, Kıbrıs Türk halkının ulusal çıkarlarından zerrece taviz vermeden yoluna devam edecektir. Bu, Hükümet ve devlet politikasıdır. Bundan hiç tereddütünüz olmasın."

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı IşıkTürkiyeKıbrısTBMM
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