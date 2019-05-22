Türkiye İran’dan ithalatı tamamen durdurdu

REFİNİTİV'İN sağladığı petrol tankeri rota takip verilerine göre, ABD’nin yaptırım muafiyetini kaldırdığı 6 Mayıs’tan bu yana Türk limanlarına İran petrolü taşıyan herhangi bir tanker yanaşmadı. Analistler, İran’dan alınan tüm petrolün mayıs itibarıyla Irak, Rusya ve Kazakistan gibi alternatif kaynaklardan sağlandığını ifade ettiler. Reuters'tan Can Sezer'in haberine göre konu hakkındaki görüşmelere yakın bir kaynak, Türkiye'nin ithal ettiği petrolün neredeyse tamamını kullanan Tüpraş'ın Washington'dan muafiyeti uzatmasını talep ettiğini, ancak Türkiye'ye muafiyet tanınmayınca yaptırımlara tam uyum sağlayacağını belirttiğini ifade etti.

'TÜRKİYE PETROL ALIMINI MART BAŞINDAN İTİBAREN AZALTTI'

Habere göre petrol taşıyan tankerlerin rotalarından oluşturulan veriler Türkiye'nin İran'dan petrol alımını Mart başından itibaren azalttığına işaret ederken, analistler, İran'dan alınan tüm petrolün Mayıs itibarıyla Irak, Rusya ve Kazakistan gibi alternatif kaynaklardan sağlandığını ifade ettiler.

Refinitiv petrol analisti Ehsan ul-Haq, bu ay içinde Türkiye'ye geleceğini bildiren 20 tankerden sadece birinin İran'dan 130.000 ton petrol yüklediğini, ancak bu tankerin Akdeniz'in doğusunda Türkiye'ye yaklaştığı sırada yön değiştirdiğini ve izleme cihazını kapattığını bildirdi. Analistler, uydu fotoğraflarına atıfta bulunarak tankerin büyük ihtimalle petrolü Suriye'nin Banyas limanına boşalttığını ifade ettiler.