Türkiye ile yatıp Türkiye ile kalkıyor! Yeni açıklama geldi

TÜRKİYE'NİN harekat hazırlığında olduğu Suriye'den çekildiklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, "Yüzlerce yıldır devam etmekte olan çeşitli gruplar arasında mücadele. ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çıkardık. Türkiye, Avrupa'nın geri almayı reddettiği, DAEŞ'in savaşçılarını ele geçirmek zorundadır. Aptal sonsuz savaşlar, bizim için sona eriyor!" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, "Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu DEAŞ'lıları Türkiye almalı" ifadelerini kullandı.

"50 ASKERİMİZİ ÇEKTİK" HATIRLATMASI

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok grup arasındaki çatışmalar yüzlerce yıldır devam ediyor. ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı, 50 askerimizi çektik. Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu IŞİD'lileri de Türkiye almalı. Sonu olmayan aptal bir savaş, bizim için bitiyor" dedi.