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Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, YPG güçlerinin Menbiç'ten ayrılmaları konusunda Türkiye ile bir uzlaşmaya varmadıklarını söyledi.

Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, YPG güçlerinin Menbiç'ten ayrılmaları konusunda Türkiye ile bir uzlaşmaya varmadıklarını söyledi.

16 Mart 2018 Cuma 09:49
Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
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BAŞKENT Washington'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Nauert, "Türk ve Amerikalı ortak çalışma gruplarının toplantılarının ardından Türk Dışişleri Bakanı, Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusunda görüş birliğine vardığını söyledi. Suriyeli, YPG'li Kürtler'in kentten ayrılacaklarını aktardı. Siz de bunu böyle mi değerlendiriyorsunuz" sorusuna yanıt verdi. Nauert, "Biz öyle değerlendirmiyoruz. Şu aşamada Türk hükümeti ile birçok görüşmeler yapmaktayız. Geçen hafta Türk hükümeti yetkilileri ile bir buçuk-iki gün süren görüşmeler yaptık. Şu aşamada hala Türkiye bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz, görüşmelerimiz bitmiş değil" karşılığını verdi.

Nauert başka bir soru üzerine, Türkiye'nin Afrin'e girdiğine ilişkin haberleri gördüklerini ancak bu haberlerin doğruluğunu şimdilik doğrulayamayacaklarını söyledi. ABD güçlerinin Afrin'de operasyon yapmadıklarını belirten Nauert, "Bu gelişmeler, bizim odak noktamız olan IŞİD ile mücadelede dikkatleri dağıtyor" değerlendirmesinde bulundu. 

Nauert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı 'ateşkes kararının' bütün Suriye için geçerli olduğuna ilişkin ABD'nin pozisyonunun değişmediğini de belirtti.

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Son Güncelleme: 16.03.2018 17:40
Anahtar Kelimeler:
ABDDışişleri BakanlığıHeather NauertYPGMenbiçTürkiye
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