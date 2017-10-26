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'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'

Klimkin, Kiev’de katıldığı bir forumda, DHA’nın sorularını yanıtladı. Türk-Rus ilişkilerindeki yakınlaşmanın Türk-Ukrayna ilişkilerine, özellikle de Ukrayna’nın Kırım politikasına etkisinin olup olmadığı yönündeki soruya verdiği yanıtta, Türkiye’nin Kırım konusunda ilkeli bir duruşunun olduğunu ve bunun değişmediğini belirtti

'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'

Klimkin, Kiev’de katıldığı bir forumda, DHA’nın sorularını yanıtladı. Türk-Rus ilişkilerindeki yakınlaşmanın Türk-Ukrayna ilişkilerine, özellikle de Ukrayna’nın Kırım politikasına etkisinin olup olmadığı yönündeki soruya verdiği yanıtta, Türkiye’nin Kırım konusunda ilkeli bir duruşunun olduğunu ve bunun değişmediğini belirtti

26 Ekim 2017 Perşembe 19:40
'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
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RUSYA'NIN 2014 yılında Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nı ele geçirip ilhak etmesinin dünyada İkinci Dünya Savaşı’ndan beri mevcut olan hukuk düzeninin ihlali anlamına geldiğini söyleyen Bakan Klimkin, bunun da ötesinde, yarımadada insani trajeninin yaşandığını dile getirdi.

Rusya’nın Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatarları’na yönelik her türlü baskıyı arttırdığını belirten Klimkin, Kırım Tatarları’nın pek çoğunun, Rusya’nın mevcut yasalarını ihlal etmedikleri halde Rus makamları tarafından tutuklanıp hapis cezalarına çarptırıldıklarını kaydetti.

Öte yandan Türkiye ile Rusya arasında belli konularda ilişkilerin gelişmesinin Türk-Ukrayna ilişkilerine olumsuz etkisinin olmadığını ifade eden Bakan Klimkin, Türkiye’nin Kırım konusunda sağlam ve ilkeli bir duruşunun olduğunu kaydetti. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkileri pek çok alanda aşırı derecede iyi olarak tanımlayan Ukraynalı bakan, bunların içinde insani alanın da bulunduğunu ve Ukraynalıların dünyada pasaporta gerek kalmadan modern kimliklerle giriş yapabildikleri ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
KlimkinKiev
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