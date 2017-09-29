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Türkiye için de oylama yapmış!

K. Irak’taki referandumda kullanılan oy pusulası Erbil’in, Türkiye, İran ve Suriye topraklarına da göz diktiğini ortaya koydu. Pusulada katılımcılara “Kürdistan Bölgesi’nin ve bölgenin yönetimi dışındaki Kürt alanlarının bağımsız bir devlet olmasını istiyor musun?” sorusu yöneltilmesi dikkat çekti

Türkiye için de oylama yapmış!

K. Irak’taki referandumda kullanılan oy pusulası Erbil’in, Türkiye, İran ve Suriye topraklarına da göz diktiğini ortaya koydu. Pusulada katılımcılara “Kürdistan Bölgesi’nin ve bölgenin yönetimi dışındaki Kürt alanlarının bağımsız bir devlet olmasını istiyor musun?” sorusu yöneltilmesi dikkat çekti

29 Eylül 2017 Cuma 10:49
Türkiye için de oylama yapmış!
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KUZEY Irak’taki korsan referandumda insanlara yöneltilen soru tartışma konusu oldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) gerçekleştirdiği gayrimeşru referandumda oy pusulalarında yöneltilen soru, İsrail adına hareket eden işgalcilerin Irak'ın dışında Türkiye, İran ve Suriye gibi bölge ülkelerinin topraklarına da göz diktiklerini açıkça ortaya koydu. 
25 Eylül’deki pusulada katılımcılara, "Kürdistan Bölgesi'nin ve Bölge'nin yönetimi dışındaki Kürt alanlarının bağımsız bir devlet olmasını istiyor musun?" sorusu yöneltildi. Sorunun içeriğinin son derece muğlak ve geniş bir bölgesel alanı içerdiği görülüyor. Yöneltilen sorunun sadece 2005 Irak Anayasası ile çizilmiş IKBY sınırları dışında yaşayan Iraklı Kürtleri değil, geniş yorumlandığı takdirde Türkiye, İran ve Suriye’deki Kürt kökenlileri de hedef aldığı kaydediliyor.
 
NİYETLERİ PARÇALAMAK 
Korsan referandumda açık uçlu formüle edilen soru ile ilk başta Kerkük, Tuzhurmatu gibi Türkmen ve Arap nüfus ağırlıklı şehirlerin de oldu-bitti bir işgalle IKBY bölgesine dahil edilmesi amaçlanıyor. Öte yandan yine aynı açık uçlu soru ile coğrafyayı parçalamaya niyetli proje sahiplerine Irak’a komşu ülkelerde kullanmaları için bir maşa da sunuluyor. 
İlk uygun fırsatta Suriye’deki ABD destekli PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki bölgelerin de korsan referandumun kapsamına dahil edilerek, Suriye’den ayrışmasına imkan sağlanabilecek. Yine Türkiye ve İran’ın toprak bütünlüğüne de saldırı için fırsat kollanacak. Korsan referandum sürecinde IKBY bölgelerinde Türkiye sınırlarının da dahil edildiği 'Kürdistan haritalı' pankartlar dikkat çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Irak Kürt Bölgesel YönetimiIKBY
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