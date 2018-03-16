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Türkiye harekete geçti! Mal varlıkları donduruldu!

BM'nin Kuzey Kore'ye yaptırım kararı sonrası Bakanlar Kurulu harekete geçti. Kuzey Kore uyruklu 39 kişinin mal varlığı donduruldu

Türkiye harekete geçti! Mal varlıkları donduruldu!

BM'nin Kuzey Kore'ye yaptırım kararı sonrası Bakanlar Kurulu harekete geçti. Kuzey Kore uyruklu 39 kişinin mal varlığı donduruldu

16 Mart 2018 Cuma 11:01
Türkiye harekete geçti! Mal varlıkları donduruldu!
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BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Kuzey Kore'ye uygulanmasını kararlaştırdığı yaptırımlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 
39 KİŞİNİN MAL VARLIĞI DONDURULDU 
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararla, Kuzey Kore'ye birçok ticari emtianın satışına ve bu ülkeden alımı yasaklanırken, Kuzey Kore uyruklu 39 kişinin mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı uygulanması kararlaştırıldı.
ALTIN VE DOĞAL GAZ SATIŞI YAPILMAYACAK 
Bakanlar Kurulu kararına göre, Kuzey Kore'nin nükleer programına katkıda bulanabilecek altın transferinin yanında, doğal gaz, ham petrol, tekstil ürünleri, kullanılmış gemi, endüstriyel makine, ulaşım araçları, demir-çelik ve diğer metallerin satışı yapılamayacak. 
Buna karşılık, Kuzey Kore'den kurşun ve kurşun cevheri, gıda tarım ürünleri, elektrikli aletler, makine, magnezit, kereste, deniz taşıtları, deniz mahsulleri, tarım ürünleri, tekstil ürünleri, kumaş, hazır giyim ürünleri, makine, elektrikli aletler ithal edilmeyecek ve Kuzey Kore'ye tedariği ve satışı yasaklanan maddelerin varlığına ilişkin geçerli şüphe bulunması durumunda liman ve havalimanları da dahil olmak üzere tesis ve mekanlarda denetim yapılabilecek. 
ACİL DURUM OLMAZSA TÜRKİYE LİMANLARINA GİREMEYECEK 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla yasaklılar listesine dahil edilen bu kapsamdaki deniz taşıtları, acil durum söz konusu olmadığı sürece Türkiye limanlarına giremeyecek, bu deniz taşıtlarına gemiden gemiye taşıma gerçekleştirilemeyecek, yardım sağlanmayacak.

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Son Güncelleme: 16.03.2018 17:40
Anahtar Kelimeler:
BMKuzey KoreResmi Gazete
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