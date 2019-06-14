Türkiye'den, Umman'daki saldırı için ilk açıklama: Endişe duyuyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Umman Körfezi'nde Panama bandıralı ve Marşal Adaları bandıralı Front Altair adlı iki tankere düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada "13 Haziran 2019 tarihinde Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Son bir ay içinde Körfez bölgesinde ticari gemilerin ikinci defa hedef alınmasından endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca açıklamanın devamında "Uluslararası deniz yolu taşımacılığı bakımından stratejik konumda bulunan Körfez bölgesinde seyrüsefer güvenliğinin muhafaza edilmesine önem atfediyoruz" denildi.