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Türkiye'den ABD'ye rest! Gözler bu kareye çevrildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-35'lerin alımı gerçekleşmezse Türkiye'nin başka bir arayışa girmek zorunda kalacağını söyledi. Akar'ın bu açıklamasından sonra gözler F-35'in muadili olan Rus yapımı Su-35'e yöneldi.

DÜNYA 23.11.2019, 08:40
Türkiye'den ABD'ye rest! Gözler bu kareye çevrildi
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar "Herhangi bir şekilde F-35 alınamazsa, başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım" açıklamasını yaptı. ABD'nin ürettiği savaş uçağı F-35'in Türkiye'ye satışı yılan hikayesine dönerken gözler Rusya'nın ürettiği ve F-35'in muadili olan Su-35'e çevrildi.

Erdoğan Rusya ziyaretinde de Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Su-35 uçağını incelemiş ve beğendiğini dile getirmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, El Cezire kanalında katıldığı "Talk to Al Jazeera" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Akar, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 projesi konusuna ilişkin değerlendirilmesinin sorulması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretinde ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede F-35 konusunun gündeme geldiğini anımsattı.

TÜRKİYE'NİN ABD'DEN BEKLENTİLERİ

Türkiye'nin program ortaklarından biri olarak üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirdiğine işaret eden Akar, "Biz de ABD başta olmak üzere ortaklarımızdan bizim bu sorumluluklarımızı yerine getirirken gösterdiğimiz bu hassasiyeti bize karşı da aynı şekilde göstermelerini beklemek hakkımız. Bizim de beklentimiz budur" ifadelerini kullandı.

F-35 RESTİ! SU-35'İ İŞARET ETTİ

Bakan Akar, daha önceden ABD hava savunma sistemi Patriot füzelerini almak istediklerini ancak bu mümkün olmayınca Rus üretimi füze olan ve Patriot'un muadili S-400'ü aldıklarını anımsattı. Akar, "Herhangi bir şekilde F-35 de alınamazsa, bu bizim silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı. F-35'ler ülkemizin savunması ve güvenliği için önemli bir araç, silah. Bunu almak mümkün olmadığı taktirde tabii ki doğal olarak bizim de başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım" diyerek Su-35'i işaret etti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, S-400 füze sistemleri için Rusya ile olan anlaşması nedeniyle ABD ile kriz yaşamıştı. ABD, NATO üyesi olan Türkiye'yi S-400 alımından dolayı F-35 programından uzaklaştırdı. Washington yönetimi S-400'ün NATO sistemleriyle bağdaşmayacağını ve NATO için tehdit olduğunu iddia etmişti. Ancak Türkiye, S-400'ün NATO sistemlerine entegre edilmeyeceğini ve NATO için bir tehdit oluşturmayacağını ve anlaşmadan geri adım atmayacağını vurgulamıştı.

#türkiye #ABD
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