Türkiye'den ABD'ye 'güvenli bölge' çıkışı!

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Suriye'de ABD ile birlikte kurulması beklenen 'güvenli bölge' hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "ABD tarafından atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar, kozmetik adımlardır" dedi. Kıbrıs meselesinde de "Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur" ifadesini kullandı.

ABD'Lİ KOMUTANLAR GELİYOR

Milli Savunma Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik faaliyetlere devam edildiği kaydedilmişti.Açıklamada, ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyetinin, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret edeceği vurgulandı.