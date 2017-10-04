Türkiye'deki üniversitelerden mezun Somalililer buluştu

TÜRKİYE'DEKİ Üniversitelerden Mezun Somalili Öğrenciler Birliği üyeleri, Türkiye Bursları programında bir araya geldi.

Somalilin başkenti Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliğinde düzenlenen toplantıya, AK Parti Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar ile bazı yetkililer ve Somalili öğrenciler katıldı.

Toplantıda konuşan Torun, Türkiye'nin Somali'deki öğrencilerin eğitimine özel önem verdiğini bu sebeple binlerce öğrenciye burs sağladığını söyledi.

Türkiye'den mezun olan Somalili öğrencilerin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğine işaret eden Torun, Türkiye'deki üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan Somalili öğrencileri ülkelerinde üst düzey görevlerde görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Büyükelçi Bekar ise Türkiye'den mezun olan Somalili öğrencilerin, ülkelerini yeniden inşa etme çabalarına katkı sunacaklarını umduğunu söyledi.

Öğrenciler Birliği Başkanı Salad Şeyh Yusuf ise toplantıdan mutluluk duyduğunu aktarak, yetkililere Türkiye'nin sunduğu burslar ve imkanlar için teşekkür etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Danışmanı Muhammed Berdibek de Türkiye'nin 190'dan fazla ülkeden yılda 5 bin öğrenciye burs vermeyi amaçladığını, bunun Türkiye'nin yurt dışındaki öğrencilere üniversitelerinde eğitim fırsatı sunma çabalarını ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye Burslarının başladığı 2011 yılından bu yana 118 Somalili öğrenci Türkiye'de eğitimini tamamlerken, 932 öğrenci halen farklı bölüm ve sınıflarda eğitime devam ediyor.